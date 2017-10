Falsa noticia sobre la muerte del actor Ian McKellen se viralizó en internet

Un reporte que aseguraba el fallecimiento del actor Ian McKellen se viralizó en internet la jornada de este sábado, situación que hizo saltar las alarmas entre los fanáticos de "El Señor de los Anillos" y "X-Men", quienes comenzaron a viralizar el link con la información que finalmente resultó ser falsa.

McKellen se sumó así a la larga lista de celebridades que fueron ddas por muertas en las redes sociales, y que posteriormente dan cuenta de estar vivos y en buenas condiciones.

La falsa publicación, hecha en un sitio que se quiere hacer pasar por la versión online de The Daily Mail, aseguraba que la información provenía del comunicado liberado por la supuesta representante del intérprete, una tal "Rose Ward".

Luego se especificaba que el actor había sido encontrado muerto la mañana del martes pasado, en su residencia de Lancashire, Inglaterra.

Esto, continuaba el texto apócrifo, había tenido lugar después de que "él había combatido una neumonía, que lo había llevado a ser hospitalizado hace algunos meses y que estaba respondiendo a los tratamientos".

Para la felicidad de los seguidores de Ian McKellen la realidad era diferente: el hombre estaba vivo y dio señales de que así era a través de su cuenta en Twitter.

McKellen es uno de los protagonistas de la versión de "King Lear" que se está presentanto en el teatro Minerva de Chichester.

La mañana de este sábado el actor y guionista Jake Mann publicó una imagen con todos los integrantes del montaje, entre los que estaba McKellen en primera fila.

What a journey. Thanks to all involved and who supported! X #KingLear @JonnyBailey @MunbyJ @IanMcKellen @tamara_lawrance @damienmolony pic.twitter.com/9YGKx7GUrS