Fran Undurraga en la previa al debut de "Doble Tentación": Usaré mi simpatía

Cerrando una exitosa trilogía que se inició con "Amor a prueba" y siguió el año pasado con "¿Volverías con tu ex?, este lunes Mega estrenará su nuevo reality,"Doble Tentación".

En el encierro, en Calera de Tango, habrá 26 participantes: serán varias parejas que se expondrán a una doble tentación encarnada por dos solteros, y en algunos casos también por el ex de alguno de ellos.

Y entre esas "tentaciones" para los hombres del encierro figura la exuberante modelo Fran Undurraga.

"Todas mis compañeras son muy guapas y distintas porque hay para todos los gustos, así es que me va a tocar usar otras armas, como por ejemplo la simpatía", comentó a Las Últimas Noticias Undurraga, quien reveló además, quienes son los hombres a quienes tiene "en vista".

"(No es) ninguno de los que tienen pareja, sino más bien me atrae una dupla de "jotes". Encuentro guapo a Michael Murtagh (ex "Amor a Prueba") y a Max Ferres (Modelo argentino), finalizó.