Fran Undurraga habló de su quiebre con Tony Spina

Francisca Undurraga reapareció en televisión para dar cuenta del fin de su romance con el italiano Tony Spina.

Fue el programa "Intrusos" que pilló a la modelo en medio de un evento y le preguntó por su relación. Ella manifestó estar en buenas condiciones, "con harta pega, disfrutando de la vida, plena conmigo misma".

"Siento que cada relación es diferente, cada quiebre diferente. Yo con Tony llevaba bien poquito, entonces quizás la recuperación no duele tanto cuando llevas tan poco tiempo", sostuvo Undurraga.

Tony por su lado, aseguró que "no fue no más. Las relaciones nacen, crecen y la mayoría, casi todas, mueren. Murió un poco de prisa. Pero no congeniamos".

Tony sigue siendo vecino de su ex, la argentina Flavia Medina, y Undurraga apuntó que "donde fuego hubo, cenizas quedan. Si hay amor de verdad, el amor siempre debe triunfar".