Fran Undurraga se prepara para la Vedetón con tratamiento láser

Aún faltan tres semanas para la Teletón, pero la campaña solidaria ya se hace presente. Al inicio de la gira por el norte de Chile, se suman los preparativos de quienes participarán en la Vedetón.

Una de ellas es la modelo Fran Undurraga, quien se sometió a un tratamiento láser para afinar su figura de cara a la sensual competencia televisiva.

Según detalló a LUN, la ex chica reality recurrió al lipoláser, método que tras algunas sesiones la hizo perder cuatro centímetros de cintura.

"Quiero tener el medio forro, en serio. Voy al gimnasio tres veces por semana, pero no es suficiente. Yo me alimento pésimo, lo reconozco. Además, en la Vedetón voy a estar compitiendo con la Lisandra Silva y otras niñas extranjeras de realities que tienen súper buenos cuerpos", analizó Undurraga.

Incluso, la chilena analiza reducir el tamaño de sus implantes mamarios: "He pensado en achicarme las pechugas por un tema de pega. Me ha pasado que tengo un evento y los diseñadores no se la quieren jugar con un vestido, porque piensan que se va a ver vulgar en mí", explicó.

Sin embargo, aseguró que "necesito tres millones de pesos para eso y ahora no tengo las lucas".