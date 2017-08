Francisca Merino y su soltería: "No sé bien lo que quiero"

Un año y medio lleva separada Francisca Merino luego del quiebre que tuvo con Claudio Labbé, tiempo en el cual no ha podido encontrar una nueva pareja.

A pesar que ha intentado salir para conocer gente, no ha podido establecer nada. "Me cuesta enganchar, porque no sé bien qué quiero, sé que estoy más exigente. Me gustaría tener una pareja, pero no sé que pasa", señaló en LUN.

En ese sentido, contó que no ha logrado pasar de la tercera cita. "Son tantas cosas, creo que al final depende de mí, porque si salgo con amigas siempre llegan postres o champagne a la mesa de regalo. Pero las cosas quedan ahí nomás".

Esta soledad la volvió a repasar este jueves en "Bienvenidos", en donde se quebró al recordar el quiebre con su ex marido. "A pesar de los golpes de la vida ahora estoy más humana", apuntó.

Finalmente, señaló que el poco tiempo también afecta. "Tengo tantas cosas en la cabeza en este momento y además poco tiempó que no puedo focalizar. En la semana soy full pega y corró para allá y para acá con mis tres hijos".