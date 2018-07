Francisco Ortega pidió perdón por columna sexista escrita junto a Nicolás López

Las acusaciones contra Nicolás López continúan teniendo efectos colaterales. No han sido pocos los que se han volcado a revisar sus proyectos del pasado, incluso antes de que se dedicara a hacer películas, encontrando material que ha golpeado a su círculo cercano, en particular al popular escritor Francisco Ortega.

Fue así que usuarios de redes sociales dieron con el antiguo archivo de la página del cineasta conocida tal como su productora: Sobras. Allí se publicaban columnas sobre cine y otras temáticas de cultura popular, entre ellas publicaciones dedicadas a examinar exhaustivamente y de forma sexualizada a diferentes actrices.

Varios textos fueron firmados por Ortega, llegando a desembocar en una sección estable denominada "Chicas Sobras".

En una de ellos se puede leer un diálogo que sostienen López y Ortega sobre Leonor Varela. López cuestiona "¿No te la tirarías?" a lo que Ortega responde "o sea... igual... la mina es rica, eso no se puede negar (...) De hecho creo que de las perritas de este lado del mundo, por lejos está en mi top 1, no porque sea más deliciosa que otras, sino por la onda".

El escritor tras éxitos de venta como "Logia" y "Mocha Dick" luego postula: "la perra tiene sus cosas. Y a nivel de tetas, la Varela está bastante bien dotada. En 'Cleopatra' se le traslucían y sus pechitos adolescentes eran lo más mordible del mundo... Son del tipo zapatito de duende, ¿los ubicas?".

"Los zapatitos de duende son esos pechos ni grandes ni chicos, pero en extremo firmes. Tanto, que se levantan hacia arriba, haciendo que el pezón desafíe la gravedad y produzca un efecto similar al de las babuchas de un genio... o en su defecto de un zapato de duende"

"En fin, la Varela tiene un par de perillas de lujo y un culazo como hecho a mano, cepillarla a lo perrito debe ser de other world... Su cuerpo es absolutamente cinco estrellas y eso hasta un maraco debe reconocerlo. Pero si hay algo que me mata de esta zorrita es su piel y su voz. Esta última es como arrastrada, como demasiado rica y tiene un sonsonete que debe ser lo más exquisito a la hora de tirar. Su piel (y de rebote su rostro) es elotro bonus track del conjunto, es como too much de exotismo, muy chilena pero al mismo tiempo muy de mina de la Edad Hiboriana", concluye.

Ante la viralización de apreciaciones como éstas es que el autor salió a pedir perdón a través de Twitter:

Para los que preguntan y cuestionan, si. En 2004 escribia en https://t.co/TCpAvzBWdg una columna muy machista y cosificadora llamada Chica Sobras por la cual siempre me arrepentiré. Pedí disculpas en la época y la terminé precisamente gracias a una muy buena mujer — Francisco Ortega (@efeortega) 5 de julio de 2018

Fue hace más de diez años, nos creíamos Kevin Smith. Perdón nuevamente. Ya lo hice hace mucho tiempo, ahora lo repito. — Francisco Ortega (@efeortega) 5 de julio de 2018

Así con pagar platos rotos por otros, ahora por errores cometidos hace 15 años. Como si en 15 años uno no pudiese cambiar. Error que en su épica pague con mucho dolor. — Francisco Ortega (@efeortega) 5 de julio de 2018