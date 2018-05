Francisco Rodríguez contó detalles de su vida en Perú

Cuatro años lleva instalado Francisco Rodríguez en Perú, donde es parte del programa "Combate".

En conversación con LUN, el ex "Calle 7" contó que fue a fines del 2014 cuando viajó a Lima para realizar un evento, lugar donde se reunió con una productora de ATV.

"Yo no tenía muchas expectativas ni muchas ganas. Llego a la reunión con la gente de "Combate" y la productora me dice 'Pancho, me caíste del cielo, ¿cuándo puedes venir?, ¿cuándo es lo más pronto posible que puedes estar acá?", contó.

"Le dije que me diera una semana para hablar con mi familia, ordenar mis cosas. Una semana y media ya estaba acá en Perú", complementó.

El también concursante del reality "Pelotón" confesó que es uno de los mejores del espacio a pesar de sus 32 años. "Gané cuatro veces de forma consecutiva. La edad es medio mito, te puedo asegurar que soy más maquina que un chico de 22 años, los que hay en el programa no me ganan. Hay algunos mayores que yo, pero no se cuidan como yo".

Además, explicó cómo lo hace para mantenerse en forma competitiva. "Troto, no salgo de fiesta, tomo harta agua, casi no tomo (alcohol), de repente comparto una cerveza con alguien y eso también me ayuda".

Finalmente dijo que estuvo un año y medio con una pareja pero que ahora están en receso, además que viaja cada dos meses a nuestro país.