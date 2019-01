Francisco Saavedra fue en ayuda de joven que sufrió millonario robo de medicamento contra el cáncer

Revuelo generó en redes sociales el testimonio de Felipe Suazo, quien sufre de cáncer pulmonar y con mucho esfuerzo logró reunir 5 millones y medio de pesos para un medicamento llamado Alecensa.

El joven de Linares, fue asaltado y le robaron todo el dinero, situación por la cual hizo un desesperado llamado en redes sociales para que lo ayudaran.

"Me queda para seis días más. De lo contrario, me bajan las defensas y alguna infección puede terminar con mi vida", dijo Felipe Suazo.

#Maule: El desesperado llamado de Felipe Suazo, quien luego de juntar con sus compañeros de trabajo y familiares más de $5 y medio millones para su medicamento (Alecensa) contra el cáncer pulmonar, fue asaltado a través del "pinchazo" en #Linares @Cooperativa #CooperativaRegiones pic.twitter.com/cecyBtTIgv — Jaime Morales Amaya (@MoralesAmaya) 3 de enero de 2019

Rt Alguien tiene el Contacto de Felipe, Tenemos Buenas noticias y su medicamento listo, si alguien tiene su teléfono por favor que lo contacten conmigo ❤️ https://t.co/IqcIRVm0Q6 — FRANCISCO SAAVEDRA (@PANCHOSAAVEDRA) 4 de enero de 2019

Y quien acudió a su mensaje fue el conductor de Canal 13, Francisco Saavedra, señalando que el medicamento ya lo había conseguido.

"Alguien tiene el Contacto de Felipe, Tenemos Buenas noticias y su medicamento listo, si alguien tiene su teléfono por favor que lo contacten conmigo", sostuvo.

Esta historia, dada a conocer por Cooperativa Regiones, se viralizó en redes sociales gracias a los diversos mensajes de gente preocupada por Suazo.

Situación que llegó al animador de "Lugares que Hablan", quien no quedó indiferente a la situación mostrando todo su anhelo en ir en su ayuda.

"El cáncer es algo que me toca profundamente, sé la falta de recursos, los caros que son los remedios. No quería responderle a él hasta que tuviera una solución, hicimos unos llamados y funcionó. Hablé con él y estaba súper emocionado, no podía creerlo. Recibo a diario muchas solicitudes, no puedo hacerlas toda porque no soy millonario, pero si puedo gestionar con contactos, hacer cadenas de favores, bienvenido sea", sostuvo el animador.

Por su parte, Saavedra agradeció el apoyo de Cooperativa Regiones en este tema. "Estas son las noticias que el pueblo merece recibir", señaló.