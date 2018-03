Gala Caldirola defiende la libre lactancia: "¿Qué pretenden con esta represión?"

Una publicación compartida de Gala Caldirola (@galadrielcaldirola) el Mar 13, 2018 at 1:47 PDT

La ex chica reality Gala Caldirola realizó una férrea defensa de la libre lactancia con un extenso discurso, acompañado de una fotografía de ella misma amamantando a su hija recién nacida.

"¿Cómo es posible que en esta imagen hayan personas que puedan encontrar algo a denigrar? ¿Algo a esconder? ¿Algo a criticar?", cuestionó la española.

En ese sentido Caldirola aseguró que no puede entender "cómo hay lugares en el mundo donde no se permita darle de comer a nuestros hijos en público por qué hay personas que en lugar de ver lo natural de la situación, que es una madre dándole alimento a su bebe, vean unos PECHOS. Y se pierdan en los obsceno y los pensamientos machistas y sucios de no ver más allá de unas tetas".

No es primera vez que la pareja de Mauricio Isla publica fotografías suyas alimentando a su hija. Ya lo había hecho cuando la pequeña Luz Elif nació en febrero pasado.

"Me gustaría preguntarle entonces a los seres humanos: ¿qué pretenden con esta represión? ¿Esconder su vulnerabilidad? Si eres humano, eres vulnerable.

Y eso no es algo privado, todos lo sabemos, por qué todos venimos del mismo lugar", agregó.