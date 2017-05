Gala Caldirola recordó el inicio de su relación con Mauricio Isla

Llevan varios meses de una relación que han documentado en sus redes sociales. Se trata del futbolista Mauricio Isla y la ex chica reality Gala Caldirola, quienes comenzaron a pololear en septiembre del año pasado, tras una "tímida" conquista del seleccionado nacional.

Ahora, la española reveló más detalles de cómo fueron sus primeros encuentros y de cómo iniciaron su relación. Según dijo en su cuenta de Instagram fue la canción "Todo comenzó bailando" del grupo uruguayo Maramá la que los enamoró.

"Esta canción me hace pensar en cómo nos conocimos. Nos mirábamos, que hablaran los demás nosotros calladitos observándonos... ¿Y si salimos a bailar?", posteó Caldirola haciendo referencia a la letra del tema.

Desde esos primeros encuentros, Gala sintió que Isla se convertiría "en un gran amor en mi vida".

"No soy perfecta, lo siento si a veces te hago daño, perdono y acepto también tus defectos, y me adelanto... esto no ha terminado", continuó la mujer.