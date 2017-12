Germán Schiessler lleva 7 días sin hablar debido a operación

Una compleja operación se realizó el panelista del programa de La Red, "Hola Chile", Germán Schiessler.

"Me operé el martes de un pólipo (tejido anormal) que tenía alojado en una cuerda vocal. Lo traté con fonoaudiólogo y ejercicios y no disminuyó, quedó igual. Sentía que no podía hablar como quería, que tenía que elevar la voz. Y para privilegiar el uso de la voz en la pega, la recomendación era limitar el uso de voz social al máximo, lo que me hacía perderme muchas actividades sociales. Por eso decidí operarme, y claro, para que cicatrice bien todo, no puedo halar nada ni formar mi garganta", señaló a LUN.

Debido a esta intervención, el panelista se encuentra es un estricto reposo vocal que lo tiene sin hablar hace siete días. "Ahora me estoy comunicando a pura mímica, libretas, WhatsApp. Pero lo que ayuda mucho, es el traductor de Google, porque permite que otros escuchen lo que escribo", contó.

Respecto a cuándo podrá volver a hablar, fue claro: "En siete días más podré volver a hacerlo máximo 15 minutos por hora. Después iré aumentando el tiempo. En el canal me apoyaron en todo. La última semana de enero estaría de vuelta si va todo bien con el proceso de recuperar la voz", confidenció.

Sobre si siente algún tipo de dolor, apuntó que "no, sólo carraspera". "No puedo hablar nada ni hacer fuerzas. En términos de comida debo tener un régimen liviano y nada caliente, todo helado", cerró.