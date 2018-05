Gonzalo Feito le pidió disculpas a Javier Barden por pregunta en Cannes

En medio de la conferencia de prensa de la película "Todos lo saben" en el Festival de Cannes, Gonzalo Feito, enviado especial de "C.Q.C", le realizó una pregunta a Javier Bardem sin esperar lo que iba a ocurrir.

En el panel, además del actor español, se encontraba su esposa, Penélope Cruz, el intérprete argentino Ricardo Darín y Ashgar Farhadi, director iraní a cargo de esta cinta que busca la Palma de Oro.

Bajo ese contexto, el periodista hizo la siguiente pregunta: "¿Cómo se siente ser el único hombre del mundo que disfruta trabajando con su mujer?", en referencia a su señora, con quien comparte roles en esta cinta.

"Es una pregunta de mal gusto", respondió el español, en evidente estado de molestia, según relataron los presentes. En conversación con LUN, Feito entregó más detalles de lo ocurrido.

"Habíamos planificado esa pregunta y varias más. Pero de repente la conferencia de prensa se relajó y justo antes de mi turno le preguntaron a ellos (Bardem y Cruz) si ganaban lo mismo. Hubo risas, relajo, así que dije 'voy con mi pregunta', pero con la duda de que acá la gente anda más tensa con Harvey Weinstein y la cantidad de acusaciones, que por eso pensé que Bardem se lo podía tomar mal. Y se lo tomó mal", señaló.

El conductor de "C.Q.C" agregó que luego le pidió disculpas una vez que se lo topó fuera de la conferencia. "Le pedí disculpas a Bardem y él me respondió 'ya dale, todo bien'. Pero estaba medio enojado. Creo que él no me entendió, no sé. Esto también aplica como pregunta para una mujer. No hay un rollo de discriminación. No sé que pasó, mi pregunta fue un piropo. Fue tonto grave".

"No me sentí bien. Me bajoneó que Bardem se sintiera así porque no era mi intención", cerró Feito.