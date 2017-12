Cristián Jara, más conocido como "Hardcorito", denunció a un gerente de una multitienda por un incidente ocurrido mientras conducía un evento.

Según dijo a "Intrusos", se encontraba animando cuando este profesional se le acercó de forma prepotente y le dijo que "dejara de gritar".

"Yo no estaba gritando, y ahí se enojó y me dice "pesca tus cosas y te vay". Agarró mi parlante, que es mi herramienta de trabajo, y me la arrojó a las piernas", comentó.

Después de ese incómodo momento, señaló que se sintió humillado porque estuvo que esperar una hora fuera de la tienda sin poder terminar su labor.

"No me interesa la tele. A mi me carga la injusticia, por eso quise denunciar este hecho, porque ya basta que la gente con cargos pase a llevar a la gente humilde", cerró "Hardcorito".