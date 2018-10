Hernán Arcil contó el terrible bullying que sufrió en el colegio

"El bullying empezó desde que era chico", con esas palabras Hernán Arcil relató los terribles momentos que vivió mientras estudiaba en el colegio, principalmente en la básica.

En conversación con un especial de "Rojo" en redes sociales, el primer ganador en la categoría bailarines del regreso de este espacio, relató los fuertes episodios.

"No me gustaba jugar fútbol, solo me gustaba bailar y jugar a las barbies con mis amigas del colegio. Era gordito, moreno y gay. Era el objeto perfecto para recibir burlas. Tenía 7 años", dijo.

No fue lo único, porque contó algunos de los momentos. "Desde 2° a 8° básico fui el foco de las burlas. Los recreos eran difíciles: trataba de salir al último para que mis compañeros no agarraran mis cosas o me sacaran la colación. Afuera, cuando me ponía a jugar, las cosas salían un poco mal para mí".

"Afuera, cuando me ponía a jugar, las cosas salían un poco mal. Cualquier juego, la escondida o El Pillarse por ejemplo, terminaban conmigo en el suelo o en los botes de basura. Cuando chico me metían a la basura, me tiraban al basurero, es fuerte decirlo", lanzó.

En ese sentido, agradeció el apoyo que le entregaron sus padres, porque cada una de las situaciones fue muy compleja. "Me acuerdo de patadas, golpes. Me acuerdo que una vez una niña me botó de un columpio y yo quedé medio inconsciente. Compañeros me hacían pelear con niños, pero yo no peleaba".