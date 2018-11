Hijo de Claudia Conserva y Pollo Valdivia quiere ser actor

Fue en una celebración del programa "MILF" el pasado mes de abril, donde Renato Valdivia Conserva hizo su primera aparición pública.

Ahora, el hijo de Claudia y Juan Carlos, dio su primera entrevista. La dio en La Cuarta donde habló de su sueño de ser actor.

"Desde chico he participado en obras de teatro en Chile y cuando viví en Italia. Además, crecí rodeado de cámaras toda mi vida por parte de mi mamá y papá, ahí me di cuenta con el tiempo que era lo mío, la actuación frente a cámara", contó el joven de 17 años.

Renato estuvo unos meses en Estados Unidos, en la UCLA de Los Angeles donde fue a estudiar y perfeccionarse. "Fue una experiencia muy buena, aprendí mucho en el curso de drama, conocí muchos amigos allá y este verano tengo planificado volver. No hubiese pasado de no haber sido por la ayuda de mis padres que siempre han estado ahí y me dieron la confianza de irme solo", sostuvo.

Sobre cómo planifica el futuro, fue claro. "Me veo fuera del país, estudiando o actuando pero siempre aprendiendo, tengo mis objetivos como cualquier otro y espero cumplirlos allá".