Hijo de Francisca García-Huidobro le dedicó especial rap en su llegada a Canal 13

Con nervios y emoción, Francisca García-Huidobro hizo su primera aparición en Canal 13, en donde en "Bienvenidos" contó detalles de sus labores en la estación.

Dentro de sus roles, destaca la animación de "Échale la culpa a Viña", espacio que antecederá las noches del Festival de Viña del Mar. Luego, en marzo, se hará cargo de un programa nocturno de lunes a jueves, el cual sustituirá a "Sigamos de Largo".

Pero no solo de sus proyectos hablaron, porque una especial sorpresa emocionó a la conductora. Su hijo, Joaquín Rodríguez, la sorprendió con un mensaje y también un rap.

"He aprendido de mi mamá que, si uno persevera, lo alcanza, y cuando uno se merece algo, en vez de esperarlo, tiene que ir a por él, se lo merezca o no se lo merezca. Ella siempre se esfuerza en que yo esté feliz. ¿Qué heredé de mi mamá? La buena onda para trabajar. Si hago algo, lo hago con gusto. Y pese a que no me guste hacerlo, lo hago, y es lo que principalmente mi mamá hace. Siempre estaba ahí para cubrir", dijo.

Luego, fue el turno de un particular rap. "Yo vengo aquí para rapear, tu sabes que yo soy bueno para improvisar. Esta nueva época te va a encantar, y la relación con los compañeros la vas a disfrutar", cantó.