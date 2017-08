Hijo de Juan Andrés Salfate se graduó con distinción máxima

"Es un modelo de hijo", comenta Juan Andrés Salfate para referirse a su hijo Lukas, quien este jueves se graduó con distinción máxima como fonoaudiólogo en la Universidad de Chile.

Ese mismo día, el panelista de "Así Somos" publicó en Twitter una imagen en la que lucía orgulloso junto a su retoño y a su esposa Cecilia Velásquez y, en la edición de este sábado de LUN, resaltó que "este cabro es súper mateo, bueno para hacer deportes, ordenado y riguroso con los tiempos. Siempre le digo desordénate un poco. Lukas no tuvo edad del pavo ni vivió los conflictos típicos de los adolescentes".

El joven de 24 años hizo su práctica el año pasado y ya atiende de manera particular. "Mi especialidad es el área de la voz. Atiendo cantantes y gente que trabaja en radio y TV, y estoy haciendo dos investigaciones para la Universidad de Chile, pero me gustaría seguir estudiando".

Juan Andrés, en tanto, acepta todas las recomendaciones que el joven de 24 años le da para los momentos en que sale al aire.

"Lo veo súper empoderado, y recibo todas las correcciones que me hace. Por ejemplo, practica las vocales, respira bien para hablar, no comas chocolate antes de un programa porque provoca acidez, no tomes alcohol porque es diurético, y vas a perder hidratación en las cuerdas vocales", contó el también panelista del matinal "Hola Chile".