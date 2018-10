Historia sexual que involucraba un durazno fue furor en programa de Carmen Gloria Arroyo

En una nueva edición de "Carmen Gloria a tu servicio" en TVN, se vivió un divertido momento.

Todo empezó con un lío de faldas de aquellos, donde la amante del esposo habría publicado fotos de él desnudo en redes sociales.

El tema, es que una de esas imágenes se veía al hombre posando con un durazno. Rápidamente en redes sociales se hicieron un festín con esta historia.

Tia tia #CarmenGloriaTVN me están acusando de andar sapeando ( espiando ) a los vecinos Lo cual es totalmente falso 😱😱😱Mire mire tia quien va saliendo de una casa que no es la de el.😱😱😱

Que me dice ud me querello por injurias y calumnias ???

Ayúdeme por favor 😔😔😔😔 pic.twitter.com/prjDOVgSgK