Hugo Valencia emigra a TVN: Quiero reencantarme con mi trabajo

Se despidió al aire pero sin confirmar donde se iba, finalmente Hugo Valencia contó que emigra a TVN.

Tras abandonar Canal 13, el periodista sostuvo a LUN que la estación pública será su nueva casa. "No puedo comentar aún", dijo, eso sí, sobre el programa donde se integrará.

Sobre cómo se dieron las negociaciones con TVN, contó que comenzaron en diciembre gracias a Pablo Manríquez, actual director de "Muy Buenos Días" que antes estuvo a cargo del matinal de la señal de Luksic.

"Pasé por una crisis profesional y Pablo, que es mi amigo, me hizo la propuesta de integrarme al espacio. La propuesta formal llegó hace un par de semanas y lo conversé con mi familia, pareja y amigos. Todos coincidimos que era el momento de partir del Bienvenidos", señaló.

En ese sentido, comentó respecto al proceso para aceptar la oferta. "(Me demoré) Unas cuatro semanas. Trabajaba con la producción codo a codo, pero llevaba un tiempo sintiéndome alejado del equipo por un cuento mío, mis emociones no estaban ciento por ciento ahí. Los cambios y salidas que ha experimentado el programa también me afectaron por que se fueron muchos amigos. Siento que eso me pasó la cuenta. Esto también es parte de salir de mi zona de confort y reencatarme con mi trabajo", apuntó.

Finalmente contó sus motivos por lo cual dudó tanto. "Sí, tienen nombre. Jacqueline Cepeda (productora ejecutiva de "Bienvenidos") que me dio esta primera gran oportunidad. Y mis amigas, Michelle (Adam), la Pancha y la Tonka. Todos los días nos contábamos la vida, va a ser difícil no verlas en la mañana. No sé si volveré a encontrar eso en otro grupo y dejarlas fue mi piedra de tope varios días", cerró.