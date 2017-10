Icono de los programas de talento terminó hospitalizado tras accidente doméstico

Simon Cowell es reconocido por ser uno de los principales impulsores de los programas de talentos y, por lo mismo, reconocida figura televisiva internacional. Por eso fue una sorpresa cuando este viernes se conoció que el juez de "X Factor UK" estaba hospitalizado tras sufrir un accidente doméstico.

Según relató Variety, el también jurado de "America's Got Talent" despertó durante la noche y no se sintió bien, estaba mareado. Por lo que decidió bajar al primer piso de su casa para buscar un vaso de leche caliente, porque no podía dormir. Pero al momento de retornar a su habitación, cuando subía la escalera, sufrió un desmayo que lo hizo caer de espalda, varios peldaños hacia abajo.

El hombre de 58 años fue trasladado de urgencia a un hospital, con el cuello inmovilizado y sujetado en una camilla.

Tras realizar múltiples exámenes, Simon Cowell ahora se encuentra estable, ya volvió a su casa en Londres y se encuentra en reposo. Aunque aún no se sabe si asistirá al capítulo de "X Factor UK" que se emitirá este sábado y el primero en vivo de la temporada.