Ignacia Allamand se cuadra con Nicolás López y critica a Josefina Montané

Ha sido uno de los rostros habituales en las películas de Nicolás López, vínculo que traspasa la pantalla grande. Como ella mismo lo definió, el director es su amigo.

Se trata de Ignacia Allamand, quien en conversación con revista Caras se refirió por primera vez a las acusaciones contra el cineasta.

"Es un tema delicado, somos muy amigos. Cuando surge un escándalo de este tipo, la gente se apresura en pedir explicaciones o en buscar responsabilidades en el entorno más cercano del acusado, sin considerar que ese entorno también vive un duelo, que está frente a una situación nueva y no siempre sabe cómo reaccionar. Se exige de manera violenta e irrespetuosa que demos una opinión acabada de una situación que los denunciantes demoran 10 o 12 años en hablar", comentó.

Respecto a estas denuncias, señaló que uno "no puede estar en contra o a favor de una situación que tiene dos puntos de vista y que se nos ha permitido conocer solo uno".

"Una conducta abusiva siempre será responsabilidad del abusador ¡siempre ¡ Y también creo que hoy más que nunca tenemos que ser muy claras, entregar las señales correctas desde el principio para no exponernos a vivir situaciones dolorosas. Ninguna mujer debiera sentir jamás que debe comportarse de tal manera por miedo a las reacciones de un hombre. Pero también pienso que por los anticuerpos que genera la personalidad de Nicolás e incluso sus películas, existe permiso para decir cualquier cosa sin que se averigüe cuáles son ciertas y cuáles no. Hay información que en ese reportaje que no es verdad", complementó.

Ese reportaje al que hace referencia es el que publicó la revista Sábado donde diversas actrices acusaban al director de abusos y acosos sexuales. "Creo que se está hablando con bastante liviandad. ¿Por qué no llamaron a las actrices que tienen buenas experiencias laborales? Sé que con esto algunas personas me van a atacar, pero estamos hablando de un amigo, y uno a los amigos los acompaña".

Consultada sobre la querella que se sumó contra de López por violación a una menor de edad, dijo que "me parece brutal, espantado que hubiera echo algo así hace catorce años. No lo conocía... ¿qué hago?, ¿no le hablo más, ¿termino nuestra amistad?".

"La amistad es todo lo contrario a eso... Ahora, si se comprueba que es verdad, sería difícil. Tendría que estar en el momento", explicó al ser preguntada si no era motivo suficiente para darle fin a la relación con el cineasta.

Críticas a Josefina Montané

En la entrevista con revista Caras, se cuadró con Nicolás López criticando el accionar de algunas de las acusadas. "A muchas de las mujeres que lo acusan no las conozco, y a otras que las he escuchado estar pasándolo mal, durante años las vi en alfombras rojas o en cumpleaños con él, siguiendo siendo sus amigas".

"Acusar a una persona que de alguna manera ya fue condenada socialmente y no decir nada sobre otra con la que se tiene más historia, me parece de un cinismo brutal", lanzó, en referencia a las actrices Josefina Montané y también de Lucy Cominetti.

"Josefina fue a la fiscalía a relatar una salida a comer con Nicolás, que pudo haber sido muy inadecuada, pero que según sus palabras él nunca la tocó. Sin embargo, no tiene nada que decir sobre Herval Abreu, el director que la descubrió, con quien hizo varias teleseries y que hoy tiene dos denuncias de violación por parte de actrices. ¡Es raro! Cuando quieres ser parte de un movimiento como el que estamos llevando hoy las mujeres, debemos entregarnos enteras, ¡poner las tripas afueras! Y no omitir información", relató.

Sobre ese punto, reflexionó sobre la responsabilidad de las mujeres en este tipo de situaciones. "Aquí estamos hablando de personas adultas que voluntariamente se reúnen, no me acomoda el rol de la mujer que dice: "No sé por qué voy, no sé por qué tomo". Si vas a denunciar una situación así, tienes que ser impecable con tu memoria, con la verdad, y ser consecuente".