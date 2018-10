Ignacio Gutiérrez y Pamela Díaz preparan espectáculo de humor

Mucho humor es lo que promete Ignacio Gutiérrez en el show en vivo que prepara y cuyo nombre será "El late de Nacho, así es la tele".

Según informó La Cuarta, para este espectáculo, el animador de TVN contará con la comediante Chiqui Aguayo y con Pamela Díaz.

Este trío lleva meses reuniéndose en la casa de la humorista para dar con el mejor guion posible.

"Se trata de un café concert con momentos de stand up comedy, donde nos reímos de la tele y de nosotros mismos", explicó Aguayo al matutino.

Por su parte, Gutiérrez habló sobre las exigencias que demanda este espectáculo. "Lo hemos pasado muy bien en los ensayos. Jamás he hecho stand up comedy y no voy a defraudar. Tengo ganas de reírme, en todos los lugares donde estoy la tecla debe ser el humor. Creo que en general en la tele y en la vida nos falta humor".

Se espera que "El late de Nacho, así es la tele", realice una gira por diversos rincones del país.