Ignacio Lastra rompió el silencio: La justicia determinará si soy culpable

Ignacio Lastra hizo su primera aparición pública este jueves en "Vértigo" donde contó diversas cosas tras el accidente que protagonizó el 31 de agosto de 2017 y por el cual resultó con más del 80% de su cuerpo quemado.

En el espacio de Canal 13, el joven fue claro en señalar que hay muchos aspectos de ese momento que no recuerda. "Las personas que han tenido accidentes graves el cerebro elimina los que no sirve y se centra en mantenerte con vida. A raíz de eso he perdido la memoria de varias cosas, del reality, no me acuerdo lo que hice el día del accidente o antes".

Consultado sobre su responsabilidad en los hechos, fue enfático: "Yo sé que la cagué, porque están las pruebas que choqué un auto. Tuve los huevos para vencer la muerte, ¿cómo no los voy a tener para enfrentar lo que corresponde?", agregó.

En ese sentido, añadió que "la justicia determinará si soy culpable y afrontaré lo que venga".

Respecto a si manajeba bajo los efectos del alcohol, reiteró que no recuerda el momento del accidente pero sí fue claro que no es bueno para beber. "Nunca he sido bueno para tomar, si tomé deben haber sido una o dos cervezas. Yo nunca he estado borracho. Anduve rápido, pero nunca como lo dijeron", dijo.

"Mi responsabilidad es haber chocado a una persona, es un cagazo, perdí mi auto, puse en peligro a mi novia, a otra persona ¿crees que iba a buscar esa huea? Llevó 9 meses pagando las consecuencias, no solo físicas, sino económicas y psicológicas", complementó.