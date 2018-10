Integrante de "Mekano" fue a Carabineros por mensajes de Daniela Aránguiz

Las críticas al regreso de "Mekano" por parte de Daniela Aránguiz siguen causando polémica y esta vez los problemas llegaron hasta Carabineros.

Según informó "Intrusos", Vivi Rodrigues denunció a la panelista de Chilevisión ante una comisaría por "amenazas", tras un presunto llamado telefónico entre ambas.

Pía Cichero, otra de las integrantes que regresó con la gira de "Mekano", confirmó que la bailarina brasileña puso una constancia.

El enfrentamiento entre ambas comenzó cuando Rodrigues se molestó por dichos sobre sus vestimentas: "Nadie me tiene que decir lo que puedo o no puedo usar. Menos Daniela. ¿Qué tiene que opinar ella si yo uso pantalón, short o falda?".

Aránguiz, no obstante, se defendió diciendo que Vivi malinterpretó sus palabras y esto causó que en redes sociales la atacaran a ella y a su familia.

"Daniela, en algún momento, tomó el personaje de crítica de moda, no sé si estudió o no, pero me da la mismo lo que opine. Es parte del show business, critican a Lady Gaga, Madonna, Beyoncé, obvio que nos van a criticar a nosotros", dijo en su momento la ex Porto Seguro.