Iván Torres se sometió a un tratamiento contra las ojeras

Cansado de que le dijeran que parecía un mapache o que tenía un cansancio crónico inexistente, el meteorólogo Iván Torres decidió actuar sobre su ojeras que heredó genéticamente de su abuelo.

En conversación con LUN, el rostro de TVN contó que se sometió a un tratamiento para evitar que se vieran tan negras.

"Me ha dado resultado, noto que ya no tengo tan oscura las ojeras. Me doy cuenta especialmente en los fines de semana, cuando no ando con el maquillaje que me ponen en el canal", señaló.

Torres se sometió a un procedimiento a cargo del cirujano plástico Héctor Váldes. Se trata de una metodología llamada carboxiterapia, una serie de inyecciones periódicas en la zona ennegrecida.

"Me daba un aspecto de cansado y yo duermo perfecto, aunque sólo sean cinco horas por noche. Además, duermo siesta, así que estoy bien", sostuvo el hombre del tiempo.

El cirujano, por su parte, contó que aplicó a nivel subcutáneo un gas C02, compuesto que produce un efecto en el organismo que provoca que los glóbulos rojos capten el C02 y liberen oxígeno, mejorando así la condición de esa zona.