Ivette Vergara se transformó en rostro de campaña publicitaria internacional

La animadora Ivette Vergara volvió al que fue su primer trabajo: el modelaje. La panelista del "Mucho Gusto" grabó su primera campaña publicitaria internacional, donde compartió set con mujeres de Perú, Argentina, México y Colombia.

Tras iniciarse en la revista "Paula" a los 17 años, Ivette tuvo una prominente carrera en las pasarelas, lo que la llevó incluso a protagonizar un videoclip para la banda trasandina GIT. Luego de su debut en la pantalla chica, el mundo de la moda quedó relegado a un segundo plano. Hoy retoma esta faceta de la mano de una marca de cremas.

El rostro de Mega, quien realizó un viaje express para filmar, describió la experiencia como algo cansador: "El sábado llegué temprano a Ciudad de México, me fueron a buscar y me llevaron altiro a la locación. Estuvimos trabajando desde las ocho de la mañana hasta las once y media de la noche. El domingo pude descansar un poco, después hicimos la segunda parte del comercial y en la noche ya figuraba viajando de vuelta a Chile", declaró Vergara en entrevista con LUN.

La grabación contó con el trabajo del maquillador Vicente Montoya (estilista de Salma Hayek y Miguel Bosé) y el peluquero Jorge Beltrán. "Son espectaculares. Nunca me habían dejado tan bien y en tan poco rato. En media hora estaba lista. El sábado llegué destruida desde el aeropuerto y les pedí que me hicieran de nuevo. Quedé impecable", sentenció.

