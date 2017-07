Javiera Acevedo será parte de extremo reto culinario

La modelo, actriz y actual conductora de radio Javiera Acevedo siempre ha evidenciado su debilidad por la comida. Es por esto que la ex chica "Así Somos" aceptó una particular invitación para someterse a la "huelga de no hambre".

Hace un par de meses, Acevedo se transformó en voz de "Delivery", espacio transmitido a través de la señal online de Súbela Radio. El programa basa su contenido en temáticas culinarias, las cuales van desde recetas hasta datos de locales de índole gourmet.

Una conocida marca de pasta de dientes quiso poner a prueba la glotonería de la rubia durante 24 horas y la reclutó para ser la única participante de esta particular prueba, la cual está fijada para el próximo 3 de agosto. En conversación con Cooperativa.cl, Javiera afirmó que su menú será variado: "En la mañana vamos a hacer un desayuno rico, después irán a la radio gente de 'El Servirsen', ahí vamos a chanchear. Luego me van a llevar a la 'Fuente Alemana' y en la noche vamos a preparar algo más light".

Para eliminar todas las calorías consumidas después de esta extensa jornada, la maniquí se aventurará en un "ayuno intermitente", el cual le permite bajar de manera más rápida de peso. "Mi primera comida del día es a las 12 de la tarde, la siguiente es a las 16:00 y la última es a las 20:00. Luego al siguiente día se vuelve a comer al mediodía. Con eso cumplimos el ayuno y empezamos a hacer que el cuerpo deje de fabricar insulina y esté mejor preparado para no seguir produciendo azúcar", agregó Acevedo.