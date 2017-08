Javiera Suárez confesó que su cáncer no tiene cura

Javiera Suárez, periodista y ex animadora de televisión, confesó que su cáncer no tiene cura y que espera un milagro para superar la enfermedad en el programa "El Cubo" de Chilevisión.

La comunicadora indicó que confía en la medicina alternativa y que se ha sometido a una serie de tratamientos naturales, como el cambio alimenticio a una dieta alcalina. Sin embargo, la patología avanzó a grado 4 y se ha ramificado por varios órganos de su cuerpo.

"Mi cáncer no tiene cura y es por eso que estamos apelando a otros milagros, porque con los melanomas, hace cinco años atrás, uno se moría, y tener una guagua era imposible (...) Yo no me voy a morir de melanoma, no voy a morir de cáncer", dijo la periodista.

Además, Suárez aseguró que uno de los momentos más difíciles que ha vivido fue cuando su esposo, el cirujano plástico Cristián Arriagada, se enteró de la enfermedad.

"Había encontrado a mi príncipe azul. Estaba esperando a mi primera guagua y de repente te dan vuelta la tortilla (...) Es un susto espantoso pensar en dejar a Cristián solo, viudo, fregarle la vida", confesó.