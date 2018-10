Jhendelyn Núñez y Pangal Andrade explicaron su relación

View this post on Instagram

Viajando y trabajando por estos lados con @jhen_nunez filmando un programa para @canal_13c junto con @despegar que se llama despega. Conociendo lugares increibles, que si vienen a brasil, los tienen que conocer y a traves de nosotros te invitamos a seguir esta aventura por el nordeste de brasil. #despega #viaja #disfruta #photooftheday #photography Pd: con la gran productora @panoramica_content que estarán subiendo historias y aventuras de este gran viaje .

A post shared by pangalandrade (@pangalandrade) on Aug 5, 2018 at 2:14pm PDT