Jorge Zabaleta pidió perdón a compañeros de colegio a los que le hizo bullying

Con el Año Nuevo, llegaron las culpas a "Mucho Gusto" y en medio de una de las actividades que hizo el matinal este miércoles se vio involucrado el actor Jorge Zabaleta, quien aprovechó la oportunidad para pedir disculpas por el bullying que le hizo a un grupo de compañeros cuando estaba en el colegio.

Según relató el rostro de Mega, en esos tiempos no estaba consciente de lo que estaba haciendo y que ahora que ya es un adulto comprendió el error que comentió.

"Fíjate que en eso de pedirle perdón a alguien, yo últimamente, más de viejo hay algo que me pesa mucho. Algo que me pesa mucho desde el colegio (...) Decirle a los compañeros que le hicimos bullying en el colegio, que me siento muy avergonzado y muy arrepentido", explicó Zabaleta.

Consultado por las consecuencias que tuvieron sus malas prácticas en la era escolar, añadió que "hubo consecuencias, y no me doy cuenta hasta que hace poco celebramos una junta de curso y ellos no quisieron ir".

"A parte éramos un curso de hombres. Me golpeó súper fuerte. Porque yo iba feliz, de ver a todos los compañeros, los desordenados, y que hayan uno o dos compañeros que hayan decidido no ir, porque en el fondo no tiene ni un buen recuerdo, porque esa fue la explicación de ellos", continuó.

También sostuvo que "los he tratado de ubicar y no hay cómo. Algunos trataron de llamarlo y ni si quiera contestó de vuelta, nada. Entonces, fíjate que me pegó tan fuerte que yo quisiera pedirles disculpas en algo que hace treinta años atrás no existía, o no tenía nombre, y que en el fondo uno no le veía como en el Chavo del 8 que molestaban al que era gordo, que molestaban al que no sé qué. Era parte un poco de la dinámica de ser niño".

"Hoy día uno se da cuenta del daño que le hizo a esas personas, y si uno tuviera que pedirle perdón a alguien yo creo que a esos compañeros que no lo pasaron bien en el colegio por culpa de nosotros digamos", agregó.

Y luego apeló directamente a ese compañero ausente en la reunión de curso, utilizando las pantallas de Mega, así Jorge Zabaleta sostuvo que "si me está viendo mi compañero o alguna persona cercana que le diga, por favor, ojalá que pa' la próxima junta se hagan presentes porque nosotros lo recordamos a ellos con mucho cariño. Al revés ¿cachai? Nosotros no teníamos la conciencia. Todos cuando no llegó 'oye y por qué no vino, si lo queremos ver y todo', no teníamos la conciencia".