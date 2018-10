José Miguel Viñuela por críticas de Daniela Aránguiz a "Mekano": "Me da mucha pena"

El regreso de "Mekano" tuvo en Daniela Aránguiz una inesperada "enemiga", puesto que la panelista de "La Mañana" criticó especialmente el vestuario de las mujeres que participaron en la gira.

Sus dichos no pasaron desapercibidos, incluso se enfrascó en un conflicto con Vivi Rodrigues con amenazas de por medio.

Otro que se sumó al tema fue José Miguel Viñuela, quien en medio de un debate sobre que Julia Roberts cerró su cuenta de Instagram, recordó los dichos de Aránguiz.

"Si lo traemos esto acá, a nuestro propio país, todos tenemos un ejemplo aquí, en el estudio. Sin ir más lejos, hemos sido testigos de cómo han desprestigiado a los chiquillos de la gira Mekano, simplemente porque estamos más viejos, por esto y esto otro", partió contando en dichos reproducidos por Glamorama.

"Y lo más triste de todo es cuando tus propios pares lo hacen en los otros canales. Gente que estuvo en el programa y que, de alguna manera, te genera un ruido", complementó.

Al ser consultado sobre a quién se refería, fue claro en nombrar a Daniela Aránguiz. "Ella pone, de alguna manera un ruido, y hace que la gente se embale y lo haga. Y yo he visto, he sido testigo, cómo a ciertas chiquillas les duele, se sienten mal, no saben cómo salir al escenario. De verdad lo digo".

"Me da mucha pena. A mí no me duele, porque no tengo problemas en salir en zunga y mostrar la guata. Me da lo mismo y me río de mí mismo. Pero no todo el mundo tiene esa facultad. No todo el mundo tiene la posibilidad de aceptarse guatón o como sea. Para las mujeres es mucho más delicado", cerró.