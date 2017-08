Joven que amenazó a Denise Rosenthal rompió el silencio

El pasado 16 de agosto la PDI detuvo a una joven de 25 años quien confesó ser la responsable de las amenazas de muerte contra Denise Ronsenthal, situación que terminó en tribunales.

En entrevista con Las Últimas Noticias, Raquel Durán rompió el silencio y contó sus motivos para haber molestado tanto tiempo a la cantante en Twitter, además de afirmar que está arrepentida.

"La fui a conocer (a un concierto en Santiago el 2009), fue pesada y empecé a escribirle tonteras en Twitter, a hostigarla hasta que se cansó. Me firmó un disco, pero tuve que rogarle que lo hiciera", contó.



Desde el 2012 esta joven empezó a escribir en contra de la cantante, incluyendo fuertes amenazas.

"No sé, estupideces nomás, no es nada serio. No sé porqué se me ocurrió eso. Estoy arrepentida, que me perdone, nunca voy a volver a hacerlo", sostuvo respecto a los motivos que la llevaron a escribir esos mensajes.

Respecto a todo lo que se generó, con la PDI llegando a su casa más lo ocurrido en tribunales, señaló que "estaba asustada y arrepentida".

"No pensé que iba a llegar tan lejos la cuestión, que iba a haber cámaras e iba a salir en la tele. Salgo tapada a la calle para que la gente no me cache", relató.

Por último, contó que los jueces le dijeron que no podía escribirle ni acercarse a Denise Rosenthal en un año y medio.