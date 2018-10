Joven que terminó con famosa "chica del tiempo" para dedicarse a los videojuegos se retiró

El gamer profesional Douglas "FaZe Censor" Martin anunció su retiro de las competencias de videojuegos, meses después de terminar con la famosa chica del tiempo mexicana Yanet García precisamente para concentrarse en los juegos.

Su anuncio se volvió viral en Youtube, donde todos se burlan del sujeto por haber perdido su relación amorosa y su carrera, luego de elegir concentrarse en solo una de ellas.

"En los últimos 4 o 5 años me dediqué a crear contenido sobre videojuegos, videos sobre viajes con mi exnovia, videos de fitness y ahora rompí con mi ex hace unos meses atrás, me lo recuerdan cada día, eventualmente me he convertido en un meme y en burlas en las redes, lo único que puedo hacer ahora es reírme porque es algo que ya pasó", confesó.

El joven dijo que su retiro es a causa de estrés, lo que está padeciendo cada vez más.

"Honestamente, puedo decirles que le di a las competencias de 'Call of Duty' todo lo que tenía, me siento muy orgulloso", afirmó Douglas Martin.

Recientemente, tuvo una vergonzosa participación en un torneo del videoujego, quedando con su equipo en la posición 16.

García, en tanto, dio vuelta a la página en redes sociales, donde comparte repetidamente alegres imágenes.