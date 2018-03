Joyce Castiblanco y Paulo Garcés esperan a su cuarto hijo

Un feliz anuncio realizó la ex concursante de "Yingo", Joyce Castiblanco, quien contó que será madre por cuarta vez.

Casada con el arquero de Deportes Antofagasta, Paulo Garcés, fue ella misma la encargada de confirmar la noticia a través de su cuenta de Instagram.

"Yo quería esperar un poquito más, pero sí, estamos embarazados, seremos 6", escribió la modelo utilizando una foto donde el golero se puso un balón de fútbol debajo de su polera durante un partido.

Además aprovechó de aclarar una noticia que salió en LUN donde Garcés comentaba del embarazo, no obstante, desmintió esos dichos. "Vi que la noticia salió en LUN, ni Paulo ni yo hablamos con la prensa hace mucho tiempo, Paulo no dio ninguna entrevista, es más ni siquiera supo que un periodista era quien le hablaba, me dijo que pensó que era un hincha que le pregunto a la pasada, no se identificó y menos indicó que era de un medio de prensa, es bueno aclararlo", sostuvo.