Juan Pedro y filtración de Karen Bejarano: "Lloro día por medio"

El integrante de "Mekano", Juan Pedro Verdier, habló sobre el duro momento familiar que vivió junto a su esposa Karen Bejarano tras la filtración de imágenes íntimas en marzo pasado.

"Es el dolor más grande que he tenido en mi vida. Tuve que ver a todo el mundo hablando de mi vida personal y sobre mi mujer", aseguró en entrevista con LUN, donde además agregó que "no lo he superado y no sé cuando lo haré".

Verdier detalló que ese episodio lo alejó de la televisión, por lo que no ha podido ver el debut de Bejarano en el matinal "Muy Buenos Días", programa al que se sumó esta semana.

"La TV se transformó en una hoguera donde se hace lo que sea por llamar la atención. Prenderla significa entrar en esa locura que no creo y no quiero consumir", dijo.

Este miércoles, la intérprete de "Viva la Noche" lloró en vivo al referirse al tema de la filtración, algo que también le sucede a él. "Lloro día por medio, han sido meses muy difíciles. No me gusta que ella hable del tema, tampoco me gusta hablarlo para que salga en el diario, pero necesito deshaogarme", reflexionó.