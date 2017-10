Julia Fernández detalló su reencuentro con Ignacio Lastra tras el accidente

Julia Fernández visitó este viernes el set de "Primer Plano". En el espacio, la modelo contó detalles de su reencuentro con Ignacio Lasta, a dos meses del accidente automovilístico que protagonizaron en la comuna de Providencia.

"Pensé que sería mucho más impactante verlo. La verdad es que tenía mucho miedo antes de entrar a la habitación", comentó la brasileña al programa de Chilevisión, donde además aseguró que fue el mismo Lastra quien pidió verla.

"Cuando lo vi, él me miró y me dijo: eres la mujer más linda del mundo. Ese día no nos quisieron dejar solos, entró la mamá, la sicóloga y yo. Pero él pidió que se retiraran para que nos dieran un momento", agregó Fernández.

La joven de 22 años dejó en claro, una vez más, que Ignacio es su "héroe" y recalcó que "él está feliz porque yo estoy a su lado y eso me da más ánimo para continuar".

La pareja ocupa los pocos momentos que tienen juntos para ver películas y series como Dragon Ball. "Tratamos de mostrar lo mejor de nosotros dos. Estamos siempre sonriendo y hablando de todo. Sé que él trata de ser asó para que yo esté bien y yo hago lo mismo por él. Las penas las comparto con mi familia", sentenció la carioca.