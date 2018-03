Kathy Salosny rompió el silencio y se refirió a llanto de Karla Constant

El pasado martes 20 de marzo, la animadora Karla Constant se quebró en vivo durante el "Mucho Gusto", llorando por las críticas que ha recibido tras la salida de Kathy Salosny del espacio y la culpabilidad que le achacan en su despido.

Entrevistada en "Primer Plano", la ex animadora del matinal de Mega se refirió a este momento. "No tengo porque ser defensora de nadie, no me corresponde, estoy en otra. Las cosas son súper claras, las especulaciones siempre son ingratas y pueden ser dañinas. El productor ejecutivo con el canal decidieron que yo no siguiera en el programa este año", comentó.

Respecto a los diversos insultos en contra de Karla Constant en redes sociales, fue clara: "la gente se manifiesta, yo no estoy de acuerdo que sea de forma agresiva, por ningún motivo. Yo agradezco el cariño de la gente pero irse con agresiones personales no. Y personificar culpas tampoco es bueno y sano", sostuvo

Finalmente respondió si esta salida de Mega era similar a la que tuvo en TVN, donde se especuló que fue por culpa de Felipe Camiroaga. "Eso es un escenario distinto y a eso no me voy a referir porque nunca he hablado de eso y no hablaré", dijo.