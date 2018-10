Kel Calderón contó largo quiebre con su papá y reveló detalles de su relación con Iturra

La influencer Kel Calderón dio una entrevista en profundida a la revista Caras, donde reveló varios momentos que se han hecho públicos y que han causado controversia.

En la conversación, la licenciada en Derecho contó que algún día quiere ejercer su profesión y está distanciada de su papá, con quien tiene diferencias por su estilo de vida.

"Esta es una profesión que me fascina y que quiero ejercer, pero no todavía. Obvio que mi mamá no está de acuerdo y tampoco mi papá; además que él cree que esto de subir fotos a veces con poca ropa me resta credibilidad y seriedad como futura abogada, que arriesgo mi futuro profesional. Me parece que es un pensamiento machista. Hoy estamos peleados, hace meses que no hablamos", contó Kel.

"En Vértigo le preguntaron por qué era tan crítico conmigo y sin embargo a Hernancito no le decía nunca nada. Le hicieron una encerrona y terminó reconociendo que porque mi hermano es hombre..."

"Mi papá esperaba que lo defendiera al día siguiente y no lo hice, por eso se enojó: no puedo apoyar algo en lo que no estoy de acuerdo; está en juego mi responsabilidad por la gente que me sigue, mi credibilidad y, por mucho que adore a mi papá, no puedo ser tan inconsecuente", detalló.

Sobre su quiebre con Pangal Andrade, Calderón contó que cuando terminaron "me moría de la pena, lo único que quería era meterme a la cama y ver Netflix. Tenía cero ganas de maquillarme, de verme linda y generar contenidos".

"Las cosas no se acaban de un día para otro, son miles de conversaciones, llantos, dramas; hay que cerrar capítulos, soltar, olvidarte de las expectativas que alguna vez tuviste. Porque a veces te imaginas la vida de una manera y al final te das cuenta de que el destino te tenía preparada otra cosa", agregó.

Sobre su comentada relación con Claudio Iturra, la modelo dijo que son amigos. "Me da risa porque me ven comiendo con un amigo heterosexual y ya es mi marido. Lo que pasa es que Claudio es así, muy cariñoso, pero tiene pareja y somos amigos. Además que soy lenta para estas cosas, me cuesta soltar, desconectarme".

Nano Calderón su hermano suele causar polémicas por lo que sube a redes. "(La relación) Es difícil pero lo adoro. A veces no estoy de acuerdo con muchas cosas que hace, como el contenido que sube a su Instagram. Creo que se equivoca, aunque está en edad de hacerlo", contó.

Por último, reveló su sueño: "Soy tremendamente romántica, dramática, de las que pone el pecho a las balas y cree en el amor hasta el final. Cuando sufro pongo canciones tristes y lloro, bien patética. Pienso casarme algún día, formar una familia y por nada del mundo me perdería la experiencia de tener un hijo", dijo.