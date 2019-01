Kevin Spacey reaparece y entrega pizza a paparazzis

Luego de publicar un sorprendente video, Kevin Spacey volvió a aparecer en público para darle una caja de pizza a los paparazzis que lo seguían cerca de su hogar.

El hecho ocurrió en el vecindario de Inner Harbor en Baltimore, donde el actor fue captado entregando pizza a los paparazzi acampados afuera con la esperanza de tomar alguna foto de la ex estrella de "House of Cards" mientras espera la acusación de cargos en los próximos días.

En las fotos publicadas por The Daily Mail, Spacey usa un gorro que dice "Retirado desde 2017", refiriéndose a cómo se convirtió en persona non grata en Hollywood después de la afirmación del actor Anthony Rapp de que Spacey lo agredió sexualmente cuando solo tenía 14 años.

El pasado 24 de diciembre, el actor publicó un video en el que afirmó sentirse bien y que estaba "confiado en que algún día conocerán la verdad".

Asimismo, este lunes 7 de enero se realizará un juicio por presuntamente haber agredido sexualmente en 2016 a un chico de 18 años. El actor se declarará inocente y sin comparecer al tribunal.