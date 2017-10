Kevin Spacey respondió a acusaciones de acoso confirmando que es homosexual

La tarde de este domingo, el actor Anthony Rapp aseguró que el protagonista de "House of Cards" Kevin Spacey lo acosó cuando apenas tenía 14 años.

Más tarde, el mismo Spacey respondió a la acusación a través de un comunicado en Twitter, indicando que "le debo las más sinceras disculpas" a Rapp y que actualmente ha escogido vivir como un hombre homosexual, lidiando con el tema honesta y abiertamente.

En una entrevista con Buzzfeed News, Anthony Rapp contó que Spacey tuvo una aproximación inarpopiada hacia él, en medio de una fiesta que el también protagonista de "Los Sospechosos de Siempre" organizó en su departamento de Nueva York, en 1986.

El joven Rapp explicó que decidió acudir por su cuenta al evento, después de que se había acercado amistosamente a Spacey, sabiendo que era el único menor en el lugar.

Una vez que se aburrió decidió irse a una habitación para ver televisión hasta pasada la medianoche, momento en el que se dio cuenta de que ya no quedaba nadie en el departamento.

"Mis recuerdos son que pensé 'Oh, todos se han ido. Bueno, sí, debería irme a casa también", relató Rapp a la publicación. Fue en ese momento que Spacey entró al dormitorio, lo contuvo y se subió sobre él en un avance de connotación sexual.

Según recuerda, Spacey, que en ese entonces tenía 26 años, "se paró en la puerta, balanceándose. Mi impresión fue que él estaba ebrio al llegar a la habitación".

"Me recogió como un novio toma a una novia sobre el altar. Pero inicialmente no intenté huir, porque yo estaba como '¿qué está pasando?' y luego se recostó sobre mí", detalló Rapp.

El actor no recuerda cuando tiempo Spacey estuvo sobre él, pero que después de un rato pudo escabullirse de la situación. Desde entonces, no ha tenido contacto con el intérprete del icónico "Frank Underwood", pero que le ha contado el incidente a varios familiares y amigos a través de los años.

Rapp conoció a Spacey en medio de un evento en el que se celebró el éxito de la obra "Precious Sons", en la que era el protagonista, y de "Long Day's Journey Into Night", título en el que Spacey alcanzó uno de sus primeros roles icónicos.

A lo que se sumó que Spacey lo invitó junto a otro amigo de 17 años a un club nocturno llamado Limelight, mientras se encontraban en la fiesta posterior al evento. En esa instancia no hubo alcohol de por medio, y sólo la recuerda como una "noche entretenida de conversación y pasarla bien".

Su motivación para revelar el incidente públicamente fueron las múltiples denuncias hechas por diversas mujeres contra el reconocido productor hollywoodense Harvey Weinstein.

Comportamiento inapropiado de borracho

Tras las declaraciones que se dieron a conocer durante este domingo, ya en la madrugada del lunes, Kevin Spacey publicó un comunicado en su cuenta oficial en Twitter, para responder a los dichos de Anthony Rapp.

"Estoy más que horrorizado de escuchar su historia. Honestamente no recuerdo el encuentro, ya que habría sucedido hace más de 30 años atrás. Pero si entonces me comporté como él describe, le debo la más sincera de las disculpas por lo que habría sido un comportamiento de borracho profundamente inapropiado. Y lo siento mucho por los sentimientos que ha tenido que acarrear con él durante todos esos años", sostuvo Spacey en su texto.



Es entonces que el mensaje da un vuelco hacia una situación personal, que difícilmente tiene relación directa con los hechos descritos por Rapp.

"Se que andan dando vuelta historias sobre mí allá afuera y que algunas se han visto potenciadas porque he sido tan protector de mi vida privada. Como los más cercanos a mí saben, en mi vida he tenido relaciones tanto con hombres como mujeres. He amado y he tenido encuentros románticos con hombres a través de mi vida, y ahora elijo vivir mi vida como un hombre homosexual", añadió.

Su texto concluye sosteniendo que "quiero lidiar con esto honesta y abiertamente, y eso parte examinando mi propio comportamiento".

¿Cómo te atreves a implicarnos en esto?

La respuesta de Kevin Spacey no cayó bien entre celebridades ni representantes de la comunidad gay estadounidense, debido al intento de opacar las acusaciones de acoso con su "salida del clóset", como varios lo expusieron por medio de Twitter.

Estas fueron algunas de la reacciones:

Kevin Spacey has just invented something that has never existed before: a bad time to come out. — billy eichner (@billyeichner) October 30, 2017

Bye bye, Spacey goodbye, it’s your turn to cry, that’s why we’ve gotta say goodbye. #ROSEARMY< ...; rose mcgowan (@rosemcgowan) October 30, 2017

Kevin Spacey's comment was wrong on so many levels. https://t.co/5pFhiqMK5W — Larry Wilmore (@larrywilmore) October 30, 2017

Nope to Kevin Spacey's statement. Nope. There's no amount of drunk or closeted that excuses or explains away assaulting a 14-year-old child. — Dan Savage (@fakedansavage) October 30, 2017

"I'm sorry, Mr. Spacey, but your application to join the gay community at this time has been denied." — Dan Savage (@fakedansavage) October 30, 2017

How dare you implicate us all in this — Richard Lawson (@rilaws) October 30, 2017

It took 58 years for Kevin Spacey to cash in his gay out of jail free card. — Michael Knowles (@michaeljknowles) October 30, 2017

So I guess Kevin Spacey will be on Ellen this week to talk about how hard it is to come out as gay. — Joe Biggs (@Rambobiggs) October 30, 2017

In other news, Kevin Spacey didn't deny sexually assaulting Anthony Rapp when he was a 14-year-old boy. Also blamed drunkenness. Inexcusable — Wajahat Ali (@WajahatAli) October 30, 2017

"Sure, I may have tried to rape a 14-year-old boy when I was 26, but I'm gay!" is a pretty horrible defense. #Spacey — Ben Shapiro (@benshapiro) October 30, 2017

Kevin Spacey: My sexuality is none of your biz.



Anthony Rapp: Kevin Spacey assaulted me when I was 14.



Kevin Spacey: I’m a proud gay man! — Lara (@LarzMarie) October 30, 2017

The fact that major news media would let Kevin Spacey conflate homosexuality & pedophilia proves how disingenuous and dishonest they all are — Kyle Becker (@kylenabecker) October 30, 2017

I couldn't give two stuffs that Kevin Spacey is gay. Allegations he sexually harassed a child is what we SHOULD be talking about. — Sarah Harris (@SarahHarris) October 30, 2017

part of the horror of spacey’s cynical ploy to use his coming out to deflect abuse allegations is how well it is working — Julia Carrie Wong (@juliacarriew) October 30, 2017