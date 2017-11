Kika Silva negó la existencia de un video amoroso con actor

Kika Silva enfrenta una curiosa situación: la reina del festival de Viña está de vacaciones en el Caribe y está desconectada de la polémica que la rodea en nuestro país Todo por una cuenta de Instagram.

Un usuario de Instagram asegura tener un video que la muestra de lo más cariñosa con el actor Álvaro Gómez. El sujeto se hizo hasta popular por su curioso apodo en redes sociales: "Chanchito Verdades".

Ante le hecho, Francisca Silva quiso aclarar el tema, interrumpió sus vacaciones y envió un video al "Bienvenidos", de Canal 13.

"Hace unos días, cuando estaba en Santiago, una persona empezó a escribir constantemente. Muchas veces pasa eso, pero me asusté porque era mucho. Lo bloqueé y comenzó a escribirle a gente cercana a mí", contó desde Bahamas.

"Cuando involucran a gente cercana me perturba un poco. Le dije que no siguiera. Sobre las amenazas no tengo nada que decir. Es imposible que tenga ese material. Todo es falso. Incluso me decía que hacía Crossfit en el gimnasio y no lo hago", agregó.

"Me molestó que siguiera a gente cercana. Ahora estaba un poco desconectada. No vi los siguientes mensajes", remató.