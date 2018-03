Kim Kardashian reveló su helado favorito y generó debate entre argentinos y uruguayos

La celebridad Kim Kardashian contó qué sabor de helado le gusta y desató un discusión en redes sociales entre argentinos y uruguayos por su origen: el dulce de leche.

En su cuenta de Twitter, donde tiene 59 millones de seguidores, Kim le respondió a su hermano Robert, quien había contestado una encuesta de una marca de helados de EE.UU., según consigna Clarín.

"Sólo café de Haagen-Dazs (marca)", dijo Rob en Twitter, pero Kim no estuvo de acuerdo. "¡¡¡Dulce de leche!!!, aunque también amo el café", escribió Kim con varios signos de interrogación.

El mensaje tuvo más de 11 mil Likes y generó una polémica entre tuiteros argentinos y uruguayos, quienes se pelearon cuál de los dos países inventó el dulce de leche, una polémica tan vieja como el lugar de nacimiento de Carlos Gardel y quien toma más mate.

"Kim!!! El Dulce de Leche es de Uruguay 😍😍 omg Estoy tan feliz que te guste un producto nuestro", comentó uno. "Se inventó en Buenos Aires, dejá de robar cultura", fue uno de los argentinos.

Dulce de Leche!!!!! I do love the coffee though too https://t.co/m3vvEYZCkk