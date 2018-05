Kylie Jenner reaccionó a teoría de que su guardaespaldas es el padre de su hija

Un rumor sacudió a redes sociales poniendo en discusión quién es el verdadero padre de la hija de Kylie Jenner, lo que llevó a la celebridad a reaccionar con una categórica respuesta.

Obviamente, la menor del clan Kardashian aseguró que solo se trata de rumores y que es mentira que su ex guardaespaldas sea el progenitor real de la pequeña Stormi, según consignó TMZ.

Las teorías comenzaron cuando usuarios de redes sociales notaron un parecido en los ojos, nariz y color de piel de la bebé, comparándola con una foto de Tim Chung, quien solía estar encargado de cuidar a Jenner.

So we’re just gonna ignore the fact that Stormi looks just like Kylie’s bodyguard pic.twitter.com/igG4o4yTPx