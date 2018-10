La divertida respuesta de "Ross" de "Friends" a la policía por búsqueda de ladrón

La policía de Blackpool, Inglaterra inició un asunto que se salió de las manos en redes sociales, al publicar la foto de un delincuente con un gran parecido al actor David Schwimmer, una de las estrellas de la serie "Friends".

"¿Reconoce a este hombre? Queremos contactarnos con él en relación a un robo en un restaurante de Blackpool el 20 de septiembre", escribieron.

Cientos de miles de comentarios en Facebook se rieron del parecido con el intérprete de Ross Geller y la propia policía confirmó que "en esa fecha David Schwimmer estaba en Estados Unidos".

Pero el mismo Schwimmer respondió con un gracioso video.

Officers, I swear it wasn't me.

As you can see, I was in New York.

To the hardworking Blackpool Police, good luck with the investigation.#itwasntme pic.twitter.com/EDFF9dZoYR