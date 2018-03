La enfermedad cerebral que mandó a la clínica a Mónica Godoy

Los últimos meses no han sido buenos para la actriz Mónica Godoy y su salud. En diciembre una amigdalitis la mandó a la clínica y esta semana sufrió varios días de dolor de cabeza hasta que no aguantó más y terminó en el mismo lugar.

En la clínica Alemana le diagnosticaron una fuerte meningitis viral, según informa LUN. En su cuenta de Instagram la artista había contado el sábado lo mal que la estaba pasando.

"En la clínica again 😩. Me vine ayer en la mañana con un fuerte dolor de cabeza, intolerable en verdad y me dejaron aquí. Muchos exámenes y aunque aún no está claro, lo más probable es que sea meningitis, de las buenas x suerte (viral)", detalló.

Su marido, el actor Nicolás Saavedra, contó al periódico que "son cosas que pasan, mala suerte no más. Esto fue muy doloroso y muy violento, pero por suerte llegamos a tiempo a la clínica y ya la están controlando".

"La Mónica tiene un umbral del solor súper alto. No es una mujer llorona que se queje de que le duele un dedo, de que le duele el pelo. Los dolores de cabeza eran brutales", explicó Saavedra, quien descartó cualquier relación con la amigdalitis anterior.

¿Qué viene ahora para Godoy? Su marido explica que "se tiene que desinflamar la meninge, tiene que dormir, descansar. Esto se mejora descansando y tratándose con analgésico".