La extraña enfermedad del protagonista de la película "La vida de Pi"

El actor de cine indio Irrfan Khan, conocido por su trabajo en películas como "La vida de Pi" o "Jurassic World", reveló que sufre un tumor neuroendocrino, un tipo de cáncer muy poco común, confesando que se siente "esperanzado".

"Descubrir que he sido diagnosticado con un tumor neuroendocrino hasta ahora ha sido verdaderamente muy difícil, pero el amor y la fuerza de los que me rodean y que he encontrado dentro de mí me han traído a un lugar de esperanza", dijo el actor en su cuenta de Twitter.

Khan, que apareció en cintas como "El increíble Spiderman" (2012), "La vida de Pi" (2012), "Jurassic World" (2015), o "Inferno" (2016), además de éxitos en películas de Bollywood, ha anunciado que recibirá tratamiento fuera de India sin especificar a qué país acudirá.

El actor había afirmado que su diagnostico era una "rara enfermedad". Los tumores neuroendocrinos son asintomáticos en los primeros momentos y después generan unas señales (sudoración, dolor abdominal, diarrea, rojez en la piel, entre otros) que pueden confundirse con otras patologías, de ahí la dificultad de su diagnóstico.