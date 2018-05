El ex bailarín de "Rojo" dio una entrevista a LUN donde habló de su nueva vida. Vivió en Noruega, estudió cine en la Uniacc tres años y fundó la escuela Movimiento Arte Experimental (MEA) donde realiza hip-hop experimental. También es fotógrafo. "Me hicieron una tentativa para "Mi nombre es", fui a un ensayo y no me sentí cómodo. Me enfoqué en ganarme el respeto en un volada artística que no fuera tan de show", dijo sobre su alejamiento de la TV.