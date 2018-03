Las íntimas confesiones de Oriana contra su ex Luis Mateucci: Tenía un grave problema sexual

La polémica sigue creciendo por el quiebre de la relación entre Oriana Marzoli y Luis Mateucci. La emblemática pareja de chicos reality solo se ha dedicado a criticarse en duros términos y este fin de semana fue Oriana quien llevó el tema a un programa de TV de España.

Entrevistada por el panel de "Sábado Deluxe", la venezolana reveló un íntimo detalle que le impedía tener una relación normal con su ex.

"Tenía un grave problema por el que no me quería acercar (a sus partes íntimas). Esto no lo debería decir, pero como le gusta hablar tan mal de mí que se joda... El pene le olía feo y se lo dije", afirmó.

Oriana aseguró que con Mateucci tenían "poca complicidad sexual" y calificó su intimidad como "deprimente".

Luego que Luis apareciera en el programa y la encarara, diciendo que era ella quien no quería tener sexo, Oriana respondió: "que le pregunten a mis ex si no me gusta. A Tony Spina que lo llamen ahora mismo a ver si no teníamos sexo. Y sobre todo a Alex Consejo".

A través de su cuenta de Instagram, Marzoli también emitió críticas contra su ex, contando cómo fue el día de su separación, aclarando sus acusaciones económicas y sus razones para el quiebre.

Por su parte, Mateucci respondió a sus declaraciones mediante redes sociales:

2 dias antes de irme me dice, si entramos otro año a un reality competimos juntos eh, jajajaj y despues el interesado soy yo! — Luis Mateucci † (@luis_mateucciof) 5 de marzo de 2018

Y dice cuanta maldad, que tio loco, a saben porque lo dice? Porque me lleve un tv de todo lo que pague y un anillo que le devolvi@porque me dio lastima.uh que malo! Cuanta maldad, ojo no se me acerquen que muerdo! 10 dias hacia que no usabas el anillo! Pero ahora lo queres vender — Luis Mateucci † (@luis_mateucciof) 4 de marzo de 2018

Venirte a españa, dejar todo para formar algo, que perdida de tiempo, no me arrepiento de lo que hago pero de esto si y mucho... Encima para que diga que uno es un calculador, aprovechador... que lastima, Tuviste suerte de no pasar por todo lo que yo pase... pero todo vuelve😘 — Luis Mateucci † (@luis_mateucciof) 4 de marzo de 2018