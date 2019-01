Las seis pruebas que Fiscalía usará contra el hijo de "Luli" Moreno

A raíz de su presunta participación en una balacera, la justicia chilena determinó que el menor de edad de iniciales F.T.M., hijo de la modelo "Luli" Moreno, quedara con intervención provisoria por 10 días.

Durante ese periodo la Fiscalía Oriente realizará la investigación que permitirá determinar si el joven estuvo o no involucrado en el ataque con arma de fuego que dejó con graves lesiones a un adolescente de 16 años.

Según publica Lun son varias las pruebas que la Fiscalía utilizará para probar la participación de F.T.M. y de otros dos adultos en el delito. En primer lugar hay testigos que dicen haber presenciado la balacera y que "identifican al imputado como la persona que ejecuta esta acción. Llega en el vehículo, se baja, golpea la puerta, llama la atención de la víctima y una vez que este sale, le indica al resto que actúe", de acuerdo al fiscal Omar Mérida.

Por otro lado, otro testigo asegura haber visto al joven en tránsito al domicilio de los dos adultos sospechosos del delito.

El teléfono de F.T.M. fue clave para la Fiscalía a la hora de conseguir pruebas. Mediante peritaje, se pudo corroborar su presencia en la casa de la víctima vía geolocalización y mensajes de Whatsapp en los que F.T.M. engañó al joven baleado para tenderle una trampa. "Le hizo creer que lo necesitaban para una transacción de droga", agregó el fiscal.

La investigación también se basa en un par de llamadas que, según un testigo, ocurrieron durante y después de la balacera. "De pronto esta persona la llama y le dice 'no me cortes, escucha'. Y la testigo señala haber escuchado cuatro disparos. Luego le corta, la vuelve a llamar y le dice 'ahí tenís a tu primo, quedó todo lleno de hoyos gritando en el piso como maricón'", detalló Mérida.

Finalmente Fiscalía cuenta con el testimonio de la propia víctima, quien, tras estar inconsciente por unos días, prestó declaración y aseguró que F.T.M. "llegó a mi domicilio, me empezó a conversar por Whatsapp para que saliera, para luego decir que el sujeto que me disparó era quien me buscaba".