Las virtudes ocultas del empresario indio que conquistó a Kathy Bodis

La ex chica reality Kathy Bodis contó la larga historia de amor que la une a un empresario indio, de nombre Sudhir Goklani, con quien subió una foto a Instagram mientras estaba de vacaciones en Italia.

Los seguidores de la modelo criticaron de tal manera la apariencia física del hombre de 38 años que hicieron que Kathy eliminara los comentarios de esa foto y que luego publicara el siguiente mensaje:

¿Qué tiene o qué hizo Sudhir para conquistar a Kathy? La mujer de 34 años dio una entrevista a LUN, donde contó qué le atrajo de su pareja.

"Había subido alguna vez alguna foto de él pero nadie cachó. No lo subo porque a él no le gusta. Llevamos dos años y medio (en total). Cuando cumplimos el primer año nmos distanciamos (un año) y después volvimos (hace 18 meses)", contó.

Sobre su pareja, Bodis no quiso ahondar en su trabajo, aunque dijo que es empresario y tiene 38. A continuación contó una de las virtudes que la cautivaron: habla cinco idiomas. De hecho, ambos se comunican en español.

Se conocieron en un Santiago Fashion Week. "Él es tremendamente simpático, conversamos mucho rato y me divertí harto (...) Yo no quería salir con nadie, pero él fue tan tierno e inteligente que me enamoró".

Aparte de su simpatía e inteligencia, Sudhir tiene mucha paciencia y tenía una carta bajo la manga para seducir: "Me enviaba memes todos los días, con harto humor y eso me hacía reír. Lo amo, es muy honesto, sencillo, trabajador y muy humano. Lo admiro".